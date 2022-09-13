Türkiye Gazetesi

ABD'de geçen ayın enflasyon verileri geldi. FED'in politika faizi kararlarını derinden etkileyen bu rakamlar dünya ekonomisi için ciddi etkilere sahip. Dolayısıyla dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları ABD'deki enflasyon rakamlarından ciddi şekilde etkileniyor.

SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de enflasyonun yüksekliği ülkenin öncelikli sorunu olarak gündeme geliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarını enflasyonu düşürmek üzere alıyor. ABD’de temmuz ayı enflasyonu yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Ülkede enflasyon Haziran'da yüzde 9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

ARTIŞ YÜZDE 1 OLDU

Geniş bir mal ve hizmet yelpazesini izleyen tüketici fiyat endeksi, ay için yüzde 0,1 ve geçen yıla göre ise yüzde 8,3 arttı.

Ülkede gaz fiyatları tüketicilere biraz mola vermesine rağmen enflasyon ağustos ayında beklenenden fazla yükseldiği bildirildi.

Gıda ve enerji maliyetleri hariç enflasyon artışı

Değişken gıda ve enerji maliyetleri hariç tutulduğunda, TÜFE Temmuz ayına göre yüzde 0,6 ve 2021′in aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

Son 50 yılın üzerinde: Enflasyon Almanya'yı vurdu Almanya’da enflasyon rakamları son 50 yılın zirvesinde seyrediyor. Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Mayıs 2022’de ülkede enflasyon yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Rapor yayımlandı Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre göre, ağustosta tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,41 puanla temel mal grubundan geldi.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda hız kesecek Bakan Nebati ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz." dedi.

Son dakika: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu ağustos ayında, aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi.