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    Adana'da maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı: Kiramızı ödeyemiyoruz

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Adana'da maaşlarını 2 aydır alamayan yaklaşık 300 fabrika işçisi eylem yaptı. Sigortalı göründükleri için işe de giremediklerini söyleyen işçiler, kira ve faturalarını ödeyemediklerini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güney Çelik Fabrikası, 2 ay önce faaliyetlerini durdurdu. 2 aydır maaş alamayan yaklaşık 300 işçi ise bugün fabrika önünde toplandı. Burada eylem yapan işçiler haklarını almak için slogan attı.

    "SİGORTALI GÖZÜKTÜĞÜMÜZ İÇİN İŞE DE GİREMİYORUZ"

    Grup adına konuşan 49 yaşındaki Ali Ekici 49, 22 yıldır fabrikada çalıştığını ancak son 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Ekici, "2 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden şirket faaliyetlerini durdurdu.

    Adana'da maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı: Kiramızı ödeyemiyoruz

    Bizlere 'maaşlarınız ödenecek' dendi ancak Aralık ve Ocak ayında maaş alamadık. Şimdi de Mart veya Nisan ayında fabrikanın açılacağını söylüyorlar. Bizler sigortalı gözüktüğümüz için işe de giremiyoruz. Mağduruz 2 aydır. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

    "EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARTMAK İSTİYOR"

    5 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen 48 yaşındaki Mehmet Metin Haner ise, "2 aydır ev kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Ev sahibi evden çıkartmak istiyor ne yapacağım bilmiyorum. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Fabrika sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık bizleri mağdur etti. Fabrikanın bütün ham maddesi her şeyi var ama biz çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Adana'da maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı: Kiramızı ödeyemiyoruz

    "ÇALIŞANLARLA MUTABAKATA VARILDI"

    Firmadan yapılan yazılı açıklamada, işçilerin sabırlı olması istenerek şöyle denildi:

    “Şirketimiz, bu sürecin çözümü için çalışmaktadır ve bu süreçte tüm paydaşlarımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz. Çalışanlarımıza sorunlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verilmiş olup, haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanınmıştır.

    Adana'da maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı: Kiramızı ödeyemiyoruz

    Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın mağdur olmaması adına çaba göstermekteyiz. Önceliğimiz, şirketimizi var eden değerli çalışanlarımızın ve ailelerinin güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır.”

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaEylemİşçi
    Haberler > Ekonomi > Adana'da maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı: Kiramızı ödeyemiyoruz
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