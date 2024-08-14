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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

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Ekonomi Haberleri

Otomobil kullanıcılarını üzecek haber geldi. 5 Ağustos'ta 1 lira 73 kuruş indirim uygulanan benzine bu kez zam geliyor. Bu gece saatlerinden itibaren benzin fiyatları 85 kuruş zamlanacak. İşte yarın gelecek zamla birlikte güncel fiyatlar...

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 1. Resim

9 GÜN ÖNCE İNDİRİM GELMİŞTİ

Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzine yeni zam yolda görünüyor.

5 Ağustos'ta benzine gelen 1 lira 73 kuruş indirimin ardından bu kez de zam geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 2. Resim

BENZİN FİYATLARI 85 KURUŞ ZAMLANACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatları bu gece yarısı zamlanacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. 

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte gelecek akaryakıt fiyatları ise şöyle olacak:

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 3. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.61 TL/L

Motorin: 43.74 TL/L

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 4. ResimANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.1 TL/L

Motorin fiyatı: 44.28 TL/L

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 5. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.56 TL/L

Motorin fiyatı: 44.81 TL/L

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 5. ResimLPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor - 6. ResimAKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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