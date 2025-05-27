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Haberler > Ekonomi > Aromasıyla hayran bırakıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 90 TL

Aromasıyla hayran bırakıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 90 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aromasıyla hayran bırakıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 90 TL
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu köyünde beklenen çilek hasadı başladı. Aromasıyla dikkat çeken ve yoğun talep gören Kuyulu çileği, sezona 90 liradan başladı. 

Elazığ'da sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte Kuyulu çileğinde de hasat başladı. Olgunlaşan çilekler için sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen çiftçiler, çilekleri toplayarak hasadı gerçekleştirdi.

Aromasıyla hayran bırakıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 90 TL - 1. Resim

ZİRAİ DON ÇİLEĞİ DE VURDU

Çilek üreticisi Necati Karataş, ürünlerinin zirai dondan etkilendiğini belirterek, bu seneki çilek rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığını ifade etti. Karataş, ''Çileklerimiz, dondan ve soğuktan etkilendi. Rekoltemizde yüzde 25 seviyelerinde azalma oldu.  Şimdi Allah'a şükür çileğimiz güzel, toplamaya başladık." dedi. 

Aromasıyla hayran bırakıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 90 TL - 2. Resim

KENDİNE HAS AROMASI VAR 

Karataş sözlerine şöyle devam etti: "Çileğimizin en güzel özelliği, organik ve kendi has bir aroması olmasıdır.Çileğimiz, raf ömrü ve kalite olarak çevreye hitap ediyor. Çok güzel bir çileğimiz var. Geçen sene kilogram fiyatı 60 liraydı. Şu anda açılışı kilogram fiyatı 90 liradan başladı. Birinci mahsulümüz yaklaşık olarak 1 ay sürmekte. 1 ay ara verdikten sonra, kışa kadar dönüşümlü olarak ara ara çileğimiz olacak inşallah. İşçilerimiz de bu dönemde yoğun olarak çalışıyor. Sabah saat 07.00'da çilekleri toplamaya başlıyoruz. Sıcaklar artmadan toplamaya çalışıyoruz. Zirai dondan oldukça etkilendik. Rekoltemizi yüzde 25 azalttı" 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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