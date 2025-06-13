Bacağı 43, kendisi 15 dolar! Türkiye'ye 2025'te 3.7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 2025 yılında 2.6 milyon dolarlık kurbağa ihracatı, 1,1 milyon dolarlık kurbağa bacağı ihracatı yapıldı. En fazla kurbağa bacağı alan ülke Fransa, bütün halinde kurbağa alan ülke ise İtalya oldu. Kurbağanın bütün olarak kilogram başına ihracatı 15 dolar iken, bacağının kilosu İtalya'dan 43 dolara alındı.

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl taze veya soğutulmuş kurbağa ihracatı 2 milyon 653 bin 705 dolar ve 122 bin 199 kilogram oldu. Kurbağanın en çok bacağı ilgi gördü. Kurbağa bacağı ihracatı 72 bin 471 kilogram olarak gerçekleşti. 1 milyon 988 bin dolar döviz girdisi sağlanan kurbağa bacağının kilogramı ortalama 27,4 liradan satıldı.

EN FAZLA KURBAĞA BACAĞI ALAN ÜLKE

En fazla kurbağa bacağı alan ülke 45 bin 265 kilogram ve 1 milyon 203 bin 707 dolarla Fransa olurken, bu ülkeyi 24 bin 492 kilogram ve 691 bin dolarla İtalya izledi. İsviçre, 66 bin 403 dolarlık 1860 kilogram, ispanya 26 bin 898 dolarlık 850 kilogram kurbağa bacağı aldı.

Kurbağanın bütün olarak ihracatı ise 49 bin 728 kilogram ve 665 bin 693 dolar oldu. Kilogram başına kurbağa ihracatı ise 13,3 dolar olarak gerçekleşti.

Bütün halinde kurbağayı en çok 21 bin 420 kilogram ve 279 bin 211 dolarla İtalya, 16 bin 548 kilogram ve 202 bin 888 dolarla Arnavutluk, 11 bin 760 kilogram ve 183 bin 593 dolarla Fransa ithal etti.

KURBAĞA BACAĞININ ORTALAMA KİLOSU 34,5 DOLARA İHRAÇ EDİLDİ

Kurbağa bacağı ihracatı bu yılın ocak-nisan döneminde ise 682 bin 362 dolar olarak gerçekleşti. 19 bin 782 kilogram ürünün satıldığı yılın 4 ayında kurbağa bacağının kilosu ortalama 34,5 dolara ihraç edildi.

Fransa'nın ilk 4 ayda geçen yıla göre kurbağa bacağındaki Türkiye'den ithalatı yüzde 39 artışla 16 bin 196 kilogram ve değer olarak da yüzde 36,5 artışla 529 bin dolara çıktı. Fransa'nın kilogram ortalama fiyatı 32 dolar olarak gerçekleşti.

İtalya ise 145 milyon 526 dolarlık 3 bin 392 kilogram kurbağa bacağı satın aldı. İtalya'ya ihracatta ise kilogram başına yaklaşık 43 dolarlık bir fiyat oluştu.

4 AYDA 37 BİN DOLARLIK KURBAĞA BACAĞI İHRACATI

Yılın 4 ayında kurbağa ihracatı ise 37 bin 140 dolarlık 2428 kilogram oldu. Bunda da kilogram başına ihracat 15,2 dolar olarak gerçekleşti.

Kurbağa bacağı (kurbağa budu) Türkiye'den genellikle işlenip şişlere takılmış halde ihraç ediliyor. Kurbağalar bütün halinde ise canlı, taze veya dondurulmuş olarak satılıyor.

Kurbağa ve bacağında ana pazar Fransa ve ardından İtalya olarak öne çıkıyor.