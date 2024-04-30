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Bakan Şimşek'ten Riyad'da kritik temaslar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Şimşek&#039;ten Riyad&#039;da kritik temaslar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, birçok devlet başkanı ve bakanla görüşürken, temaslarda ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım olanakları ele alındı.

Bakan Şimşek, İKB'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Yıllık Toplantılar"daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Şimşek, iki günlük temasları kapsamında İKB Grubu bünyesindeki resmi toplantılara katılmasının yanı sıra ikili ve baş başa görüşmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'ten Riyad'da kritik temaslar - 1. Resim

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ 

Bakan Şimşek, bu kapsamda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Maliye Bakanı Laaziz Fayed ile de bir araya gelen Şimşek'in görüştüğü bir diğer isim Gine Bissau Ekonomi Bakanı Soares Sambu oldu.

Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile de ayrı ayrı görüştü.

Bakan Şimşek'ten Riyad'da kritik temaslar - 2. Resim

İKİLİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Kamerun Ekonomi ve Planlama Bakanı Alamine Ousmane May ile bir araya gelen Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile de toplantı yaptı.

Riyad temasları kapsamında yoğun görüşme trafiği gerçekleştiren Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı Muhammed Hadi El-Hussaini, Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid, Kuveyt Maliye Bakanı Anwar Ali Al Mudhaf ile de görüşmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in temaslarında, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım olanakları ele alındı.

Bakan Şimşek'ten Riyad'da kritik temaslar - 3. Resim

Bakan Şimşek'ten Riyad'da kritik temaslar - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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