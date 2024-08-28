Balıkesir'de su faturalarıyla ilgili flaş karar! Belediye zarar, vatandaş kar edecek

Balıkesir Belediyesi, BASKİ Toplantısı'nda oy çokluğuyla suyun birim fiyatına yüzde 58,9 zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 60,57 liraya mal ettikleri suyu vatandaşlara 36 liradan ulaştıracaklarını söyledi. Balıkesir'de engelli vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile sosyal destek alan ve fatura ödemek konusunda güçlük çeken vatandaşların su faturalarını da belediye karşılayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu Ağustos Ayı Olağanüstü Toplantısı'nda, alınan kararla su satış tarifelerinde düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlığında gerçekleştirilen BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda 2023 ile 2024 yılları kıyaslandığında; personel giderlerinde yüzde 152, yakıt giderlerinde yüzde 97, enerji giderlerinde yüzde 39, kullanılan kimyasallarda yüzde 60, çeşitli borular, pompalar ve vanalara yüzde 70 olmak üzere gider artışından dolayı meclis üyelerinin oy çokluğuyla su satış fiyatında yüzde 58,9 artış yapıldı. Önceki dönemlerden kalan biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması ihtiyacının da etken olduğu artış sonrasında suyun birimini 60,57 liraya mal eden BASKİ, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmesinin önüne geçmek amacıyla 36 liradan satışa sunacak.

"GEÇMİŞTEN GELEN ÇOK CİDDİ BORÇLARIMIZ VAR"

Genel Kurul'da; altyapısında çok ciddi problemlerin yaşandığı, yıllardır arıtmalarına dokunulmamış ve özellikle ikinci kademe genişleme ünitelerinin yapılmadığı bir coğrafyada yaşadığımızın altını çizen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Özellikle sudaki yüzde 70'lere varan kayıp kaçağın önüne geçmek adına buralarda ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. 2023 ile 2024'teki oranları kıyasladığımızda tüm harcama kalemlerinde büyük artışlar söz konusu. Bunları karşılamak adına mevcut su fiyatlamalarında bazı ayarlamalar yapmamız kaçınılmaz ki bu şehre hizmetleri rahatlıkla sunabilelim. Geçmişten gelen çok ciddi borçlarımız var. Bugün, BASKİ'nin Temmuz itibariyle borç tablosuna baktığınızda 5 milyar 871 milyon TL gibi bir borç var karşımızda. Geçen yıl suyun bize bir de maliyeti var. Bu maliyeti biz yüzde 51 kar oranı koyarak oluşturuyoruz ama biz kar oranını koymadan maliyeti üzerinden hesap yaparak bir fiyat oluşturmaya çalıştık. Şöyle ki; 2023'te bakıyoruz toplam sarfiyata ve bunun karşısında harcanan tutarlara bakıyoruz, 35 liraya satılması gereken bir su var, 2024'te 60,57 bu rakam.” dedi.

SUYUN BİRİM MALİYETİ 60 TL, SATIŞI 36 TL OLARAK BELİRLENDİ

Bütçelerinin ana gelir kaynağının su satışından elde edilen gelirler olduğunu ifade eden Erdoğan Öztürk “Şu an 22,60'a satıyoruz. Biz, 60 liradan vazgeçtik. Yüzde 60'ı baz alarak hesapladığımızda 36 lira gibi bir rakam çıktı. Biz ortalama 22.60 liraya satıyoruz. Bu 36 lirayı yakalamak adına yüzde 58,9 oranında bir fiyat artışı gerekliliği var. Sorunlarımızı bu rakam tamamen çözmez ama pansuman niteliğinde olacak. Biz kurum içinde çoğu anlamda tasarruf tedbirlerini oluşturduk. Büyükşehir'in de bize gelir-gider farkında yaşanan açığı kapatmak adına ciddi katkısı var. Şöyle bir örnek vereyim; aylık gelirimiz 160-170 milyonlara yaklaşıyor. Sabit giderimiz her ay 270 milyon civarında. Büyükşehir bazı şeyleri sübvanse etmeyecek olsa bu kurumun çarklarını döndürme şansı sıfır.” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM İÇİN ŞEREF SÖZÜ

Önceki dönemde milyarlarca lira borçlanılıp; 50 yıllık sulama kanallarının, arıtmaların yapılmadığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Şerefimiz üzerine söz veriyoruz, biz bunu çözeceğiz.” diyerek devamında şöyle konuştu:

“Bakın şunu söyleyeyim; bir kere 2014 yılında devir borcu 437 milyon lira. Bunun 195 milyonu CHP'li belediyelerin dediler ama bunun içinde Erdek de var. Aynı zamanda 2022'de aynı zammın daha da fazlasını yüzde 60 olarak yapmışlar. Bir de üstüne 6 kere kredi almışlar. Biz, BASKİ'ye bir kere kredi almadık. BASKİ'nin açmaza düşmesinin sebebi; yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Ben bu millete 4 ay boyunca yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa, kaçsın arkadaş. En azından yaptık, hepsi burada. Arkadaşlar 2022'den beri 6 kez kredi çekmişsiniz. Peki, ben soruyorum ne yaptınız bu parayı? Yazık değil mi bu millete? Altyapı yok, körfezde arıtma yok. Yüzde 70 ile Türkiye'de 1. sırada olan kayıp kaçak, geçmiş dönem yönetiminin bize bıraktığı ayıbıdır. Ama biz de bunu çözeceğiz söz veriyorum. Ama nasıl çözeceğiz? İşte, sizler gibi meclis üyelerimizle. Biz beraberiz ama siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Ne demek suyun yüzde 70'ini sokağa atmak. Sorunun sebebi olanlar çözüm zaten bulamaz. Bugüne kadar Balıkesir'deki 32 arıtmanın bir tanesi dışında hiçbirinin ikinci kademesine genişleme ünitesi yapılmamış. Kim yapmış 2017'de? Allah rahmet eylesin Edip abi yapmış. O da olmasa hiç yapılan bir şey yok. Ne yaptınız bu parayı? Mesela ben hakikaten merak ediyorum, Biz bunu çözmeye yola çıktık, sizlerle beraber çözeceğiz. Elinizi vicdanınıza koyun. Hatlar 70 yıllığa yakın, depolar 35 yıllık. Körfezde arıtmalar artık ömrünü doldurmuş. Biz isale hattını başlattık, devamını da getireceğiz. Sulama kanalları süzgece dönmüş. Biz bu sene ayda en az 120 milyon lira belediyenin bütçesinden BASKİ'ye sübvanse yapılıyor. Bizim bunu ödeyip üstüne de bu kadar yatırım yapmamız lazım. Bakın sulama hatlarını değiştirmemiz lazım. Bakın yıl 2024, bu memleketti 20 yıldır yönetiyorlar. 400 kilometre asbestli boru yani zehir saçan boru var. Biz bunları değiştireceğiz. Şehrin merkezinde yağmur yağıyor, sular taşıyor. Millet gölde gidiyor. Yağmur yağsa diyeceksiniz ki ‘Ahmet Akın yaptı.' Öyle yağma yok. Sizin yapamadıklarınızı yapmaktır bizim borcumuz, söz veriyorum. Hem de yaparken sizi de alkışlayacaklar çünkü destek verdiğiniz için."