2026 yılı için yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak belirleyen bakanlık, destek ödemesiyle ilgili de beklenen adımı attığı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatını 2026 yılı için kilogram başına 35 lira olarak duyurmuştu. Böylece alım fiyatına yüzde 37,5 gibi bir zam yapılmış oldu. Bakanlık, alım fiyatının yanı sıra tarımsal destek ödemeleriyle de üreticilerin gelirini artırmayı ve çay üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda üreticinin beklediği gelişme yaşandı.

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ÇAY ÜRETİCİLERİNİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden çay üreticilerinin beklediği haberi paylaştı. Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını belirtti.

2.6 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIRILDI

Yumaklı paylaşımında, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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