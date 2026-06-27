Çiftçinin beklediği haber geldi! 2.6 milyar liralık destek ödemesi hesaplarda
2026 yılı için yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak belirleyen bakanlık, destek ödemesiyle ilgili de beklenen adımı attığı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını söyledi.
- 2025 yılı yaş çay alım fiyatı 25,44 liraydı.
- 2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak duyuruldu.
- Bu zam oranı yüzde 37,5 olarak gerçekleşti.
- Bakanlık, alım fiyatının yanı sıra tarımsal destek ödemeleriyle üretici gelirini artırmayı ve çay üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.
- Toplamda 2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatını 2026 yılı için kilogram başına 35 lira olarak duyurmuştu. Böylece alım fiyatına yüzde 37,5 gibi bir zam yapılmış oldu. Bakanlık, alım fiyatının yanı sıra tarımsal destek ödemeleriyle de üreticilerin gelirini artırmayı ve çay üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda üreticinin beklediği gelişme yaşandı.
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ÇAY ÜRETİCİLERİNİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden çay üreticilerinin beklediği haberi paylaştı. Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını belirtti.
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2.6 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIRILDI
Yumaklı paylaşımında, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.