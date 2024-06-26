Dekoratif amaçlı dikmişti! 5 yıl sonra meyve verince gözlerine inanamadı

Karabük'te bir vatandaşın bahçesine dekoratif amaçlı diktiği muz ağacı, 5 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şehirde nadir yetişen bu meyve, bahçe sahibini oldukça şaşırttı.

Karabük’te esnaflık yapan Emrullah Çötür (40) ziyarete ettiği bir arkadaşından aldığı muz ağacını dekoratif amaçlı bahçesine dikti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla ağaç meyve vermeye başladı. Akdeniz Bölgesi'nin bitkisi olmasına rağmen Karabük’te yetişen bu meyve Çötür ve ailesini şaşırttı.

"BU DURUMU BEKLEMEMİŞTİK"

Emrullah Çötür, “Yeşillikleri, ağaçları, çiçekleri sevdiğim için bunu dekorasyon amaçlı bahçeme dikmiştim. Beşinci yılın sonunda meyve vermeye başladı. Tabii ki araştırmalarıma göre üçüncü yılın sonunda meyve vermeye başladığı için, bu iklim şartlarında Karabük'te bu durumu beklememiştik. Ama beşinci yılın sonunda meyve ve çiçeklerini görmeye başladıkça büyük bir heyecan duyduk” dedi.

Ağacın çiçek açmaya devam ettiğini ifade eden Çötür, meyvenin olgunlaşmasının 3-4 ay sürdüğünü ve bu süreci sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.