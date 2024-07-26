Dünyada sayılı örneklerden biri! Yüzer üretim tesisi Türkiye'ye geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirtti. Bayraktar ayrıca yeni keşif kuyularından birinin Rize açıklarında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, "Mavi vatandaki dev filomuzun yeni üyesi milletimize hayırlı olsun." notunu düştü.

"RİZE AÇIKLARINDA YENİ LOKASYON KEŞFETTİK"

Öte yandan Bakan Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." açıklamasında bulundu.

"Üretim programının el verdiği ölçüde yeni keşif kuyuları yeni sondajlarımız olacak. Lokasyonlardan bir tanesi Rize açıklarında bir yer." diyen Bayraktar şöyle devam etti:

"Batı Karadeniz'de de Sinop açıklarında şu anda tespit ettiğimiz sondaja hazır olan lokasyonlar var. Gemi programı el verdiği ölçüde ara ara bu sondajları yapıp yeni keşifleri milletimize müjde olarak vermek isteriz. Bu yıl içerisinde Batı Karadeniz'de keşif amaçlı sondaj çalışmamız olacak. Hedeflerimize ulaşmak için 4 gemimizin aktif şekilde çalışması gerekiyor."

Bakan Bayraktar, yüzer üretim platformuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğalgazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız."