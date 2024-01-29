Ev kadını ve Bağ-Kurlulara erken emeklilik geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur ve SSK arasında prim gün sayılarının 7 bin 200 gün olarak eşitlenmesi ve ev kadınlarına emeklilik düzenlemesiyle üçte bir oranında prim desteği verilmesi üzerine önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti'nin Bağ-Kurlulara sözü olan prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında yeni emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürüleceğini, ev kadınlarının ise primlerinin üçte birini devletin karşılayacağını söyledi.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ UYGULANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında yeni emeklilik sistemi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Ev kadınlarının yeni sistemle daha az prim ödemesi ile emekli olabileceğini belirten Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim.

Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz.

Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."

BAĞ-KURLULARIN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLECEK

AK Parti'nin Bağ-Kurlulara sözü olan prim gün sayısının düşürülmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz.

Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."

İŞTE ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 TL'NİN NEDENİ

Programda emeklilik dışındaki konular da konuşuldu. Asgari ücretteki çok konuşulan 2 TL'ye de açıklama getiren Işıkhan, kamuoyunda ciddi spekülasyonların yapıldığının altını çizdi. Işıkhan, asgari ücretin üzerinde maaş alan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin damga ve gelir vergisinden muaf olduğunu söyledi.

Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme.

Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."