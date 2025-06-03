Faizde büyük düşüş! Yeni kredi destek paketinde dikkat çeken detay

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayında yeni teşvik sisteminin detaylarını paylaştı. Yatırımcıların üzerindeki finansman yükünü azalttıklarını belirten Bakan Kacır, faizle ilgili önemli bir detayı paylaştı. Kacır, "Yeni sistemde 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız." dedi.

İmalatçı KOBİ'ler için 30 milyar liralık yeni destek paketi açıklanmıştı. KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bloomberg HT-Habertürk TV ortak yayınında yeni teşvik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"SEÇİCİ TEŞVİK DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Teşvik sistemini sadeleştirdiklerini belirten Kacır "Küresel resmi dikkate alarak yeni teşvik programı hazırladık. Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine giriyoruz. Yerel kalkınma ve yüksek teknoloji başlıklarına odaklı bir anlayışı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ DETAYI

Finansmana erişimi kolaylaştırdıklarını belirten Kacır, faizle ilgili önemli bir detayı da paylaştı. "Yeni sistemde 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız" diyen Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadele odaklı bir ekonomik program uyguluyoruz. Yatırımcıların üzerindeki finansman yükünü azaltmak gibi bir yaklaşımımız oldu. Yeni sistemde 11,5-18,5 puan arasında yatırım kredilerindeki finansman yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız. Bu da yatırımları hızlandıracak. Yani yüzde 50 ile yatırm kredisi alan yatırımcı bizim projelerimize başvurursa yatırım kredisinde ödeyeceği faiz ya da kâr payı oranı 32 puana kadar düşecek. Böylelikle yatırımların sürdürülebilirliği etkin şekilde desteklenmiş olacak"