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Hatay'da salatalık hasadı başladı! Tarlada kilosu 30 TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da salatalık hasadı başladı! Tarlada kilosu 30 TL

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın bereketli topraklarında açık alanda yetişen salatalıkta hasat başladı. Tarlada perakende olarak satılan salatalık kilogramı 30 TL’den alıcı buluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvelerinde ve sebzelerinde hasat başladı. Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri hasat edilmeye başlandı.

Hatay'da salatalık hasadı başladı! Tarlada kilosu 30 TL - 1. Resim

TARLADA KİLOSU 30 TL

Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı. Tarladan aracı olmadan satılan salatalık, kilogram fiyatı 30 TL’den alıcı buluyor.

Hatay'da salatalık hasadı başladı! Tarlada kilosu 30 TL - 2. Resim

HASAT MAYIS SONUNA KADAR SÜRECEK 

Tarla sahibi Doğan Keskin, 5 Mart’ta ekilen fidelerin gerekli olgunluğa gelmesiyle hasat edilmeye başlandığını belirterek, hasadın Mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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