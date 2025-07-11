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Hazineden 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazineden 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, euro cinsinden 17 Ağustos 2031 vadeli tahvil ihracı kapsamında 1,5 milyar euroluk ihraç gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 10 Temmuz'da BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 1,5 milyar euro olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 17 Temmuz 2025'te hesaplara girecek. 17 Ağustos 2031 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları, yüzde 5,2 oldu.

İHRAÇ TUTARININ 3 KATINDAN FAZLA TALEP

Tahvile toplamda 140 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 33'ü Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Ortadoğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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