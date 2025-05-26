İş adamı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti! Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş adamı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili Orka Holding'den de açıklama yapıldı.

Orka Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu, bugün hayatını kaybetti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, iş adamı İrfan Orakçıoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Orakçıoğlu'nun sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. Orakçıoğlu'nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.'

CENAZESİ SALI GÜNÜ KALKACAK

Orakçıoğlu'nun cenazesi, yarın (27 Mayıs Salı) Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.