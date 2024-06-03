İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanacak! Çalışan annelere aylık 11 bin lira destek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro (11 bin 339 lira) destek verileceğini bildirdi. Destekten yararlanmak isteyenler e-Devlet'ten başvuru yapacak.