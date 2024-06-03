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Haberler > Ekonomi > İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanacak! Çalışan annelere aylık 11 bin lira destek

İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanacak! Çalışan annelere aylık 11 bin lira destek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, İzmir ve Ankara&#039;da uygulanacak! Çalışan annelere aylık 11 bin lira destek

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro (11 bin 339 lira) destek verileceğini bildirdi. Destekten yararlanmak isteyenler e-Devlet'ten başvuru yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.

KİŞİ BAŞI 11 BİN 339 LİRA 

Bakan Işıkhan, "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak." dedi. 

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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