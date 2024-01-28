Kulislerde 'emekli maaşı' hareketliliği! En düşük aylık 17 bin TL'ye çıkabilir

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın memur maaşlarındaki artış oranı olan yüzde 49,25'e çıkarılması, en düşük emekli aylığı alan neredeyse 6 milyon vatandaşa yansımadı. Bazı emeklilerin zam oranı yüzde 33'te kalırken, gözler yeni bir düzenleme için hükümete çevrildi. Seçim öncesi konuya ilişkin hazırlık yapıldığı iddiasının da ortaya atılmasıyla kulisler hareketlendi. Buna göre en düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye yükseltilebilir. İşte detaylar...

SGK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi tüm emeklilere yansımadı. Buna göre maaşlara yapılan yüzde 49,25’luk zam oranı neredeyse 6 milyon emekli için geçerli olmayacak. En düşük emekli maaşı alan emeklilerin bir kısmının zam oranı yüzde 33'te kaldı. Yerel seçim yaklaşırken, kulislerde AK Parti’nin bu durumu düzelteceğine dair iddialarla hareketlendi.

Aralık enflasyonunun ocak ayında açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. Memur emeklilerinin bu orana ilave enflasyon farkıyla hesaplanan yüzde 49,25’lik zam oranı eleştirilere yol açmıştı. Bu nedenle SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık ek artış verilerek zam oranı yüzde 42,6’ya çıkarıldı.

Fakat SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammıyla ilgili son haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, milyonlarca emeklinin umuduna cevaben zammın emekliler arasında eşit olacağını ve yüzde 49,25 olarak uygulanacağını duyurdu.

EMEKLİLER ARASINDA ZAM UÇURUMU

Ancak bu gelişme de emekliler arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmadı. Çünkü kök maaşı hesabı, açıklanan yüzde 49,25’lik zamdan emeklilerin çoğunun yararlanamayacağını gösterdi.

AK Parti en düşük emekli maaşını 7.500 liradan 10.000 liraya çıkardı. Yani aylığı 7.500 lira olan bir emekli zam oranı yüzde 42,6 olarak duyurulduğunda 10.000 lira alacaktı. Zam yüzde 49,25’e yükseltildi, ama en düşük emekli aylığı 10.000 lirada kaldı. Buna göre, 2023'te 7 bin 500 lira maaş alan bir emekli sadece yüzde 33 zam almış olacak.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14-17 BİN LİRA ARASINA ÇIKARILACAK"

2024 yılının ‘Emekli Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte hükümet tarafında yoğun bir çalışma başlatıldı. Emeklinin refah düzeyini artıracak hem ekonomik hem de sosyal destek hizmetleri için çalışma yapılıyor. Emeklilere birçok hizmette pozitif ayrımcılık yapılması ve indirim sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 için verdiği “Emekli Yılı" sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin umutlar sürerken seçimden önce zam oranı yüzde 33’te kalanlar için de yeni bir hazırlık yapılıyor.

Yazar Mehmet Çetingüleç, Ankara kulislerinde dolaşan bir iddiayı köşesine taşıdı. Buna göre; düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33’le sınırlı kalmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Çetingüleç yazısında Türkiye Emekliler Derneği uzmanı Namık Tan’ın açıklamalarına da yer verdi. "Emekliler hiçbir dönem bu kadar yokluk çekmemişti" diyen Tan’a göre, aylıklara seyyanen bir zam daha yapılması mümkün.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ GELİR Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği SGK uzmanı Namık Tan, 2000 sonrasında emekli olanların maaşlarında 1.000 ile 1.500 lira arasında bir artış olabileceğini söylüyor. Çetingüleç ise iktidarın intibak düzenlemesini mart ayına yetiştirmesinin zor olduğunu kime ne kadar fark verileceğini hesaplamanın zaman alacağını iddia ediyor. Çetingüleç bu nedenle seçim öncesinde intibaktan çok, seyyanen zam seçeneğinin öne çıktığını ifade ediyor.

"BU SORUN YÜZDE DEĞİL RAKAMLA ÇÖZÜLECEK"

En düşük emekli maaşını alan yaklaşık 6 milyon emekliye seçim öncesi zam yapılmasını beklediğini açıklayan Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, rakam paylaşmıştı. Zamlar öncesinde emekli cephesinde de sıklıkla konuşulan "yüzdelik zamlarla değil rakamla çözülsün" beklentisi yükseliyor. Dr. Şeref Oğuz da aynı doğrultuda açıklamalarda bulunarak "Bu sorun yüzde değil rakamla çözülecek. Diğer emekliler için de kademeli artış olabilir" dedi.

14 BİN TL'YE YÜKSELTİLMESİNİ BEKLİYROUM

Seçimler öncesinde, özellikle en düşük emekli maaşı alanların aylıklarında bir artış yapılmasını beklediğini aktaran Oğuz, "Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ’in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL’ye yükseltileceğini düşünüyorum" dedi.

"TÜM EMEKLİLER İÇİN KADEMELİ ARTIŞ DA YAPILABİLİR"

Tüm alternatiflerin masada olduğunu belirten Oğuz, "Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.