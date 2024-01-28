Bağ-Kur primi 7.200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında Bağ-Kurluların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Seçim öncesi verilen bir vaatti. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere maaş zamlarının arttırılmasıyla ilgili katıldığı televizyon programında konuştu. Kanal 7’de Başkent Kulisi programına katılan Bakan Işıkhan, emekli maaş zammı sürecinde yaşananlar ve Bağ-Kurluların emekli olması için gereken prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesi gibi merak edilen konularda açıklamalarda bulundu.

BAĞ-KUR PRİMİ 7.200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Prim gün sayısının düşürülmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bu yüzden vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz.

Bağ-Kurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"TÜM EMEKLİLERİMİZE BENZER ORANDA ZAM YAPILDI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile zam oranın SSK ve Bağ-kur emeklilerimize benzer oranda zam yapılması karı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım. Emeklilerimizin büyük bir kısmında büyük bir memnuniyet gördüm. Hepsi hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize ayrı ayrı teşekkür ediyorlar. O açıdan ben çok olumlu görüyorum. Tüm emeklilerimiz için benzer oranda bir zam artışı gerçekleşmiş oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Yüzde 49,25 oranında artış yaptık.

"YAŞLI BAKIM SİGORTASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal hizmetin bir çok alanında çalışma fırsatını Allah bana nasip etti. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Bu noktada bizde "Acaba yaşlı bakım sigortası Türkiye'de nasıl uygulanabilir" konusunda çalışmalar yapıyoruz.

"2023 YILI NASIL GEÇTİ?"

Tabi 2023 yılı çok hızlı değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. İstihdamı artırmak için çok önemli çalışmalarda bulunduk. Bunun yanında asgari ücret için ara zam yaptık enflasyona ezdirmemek için. Asgari ücretin yılda bir defa verilmesi iş verenler içinde olumlu dönüşümler aldık.

Tüm sendikalarla iş birliği içinde yaptık. Memur maaşların enflasyona ezdirmemek için en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL ye yükseltilmişti. artış yüzde 41,83en düşük memur maaşında yıl başından itibaren en düşük memur maaşı 32 bin TL ye yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında emeklilere maaş zamlarının arttırılmasıyla ilgili konuştu. Kanal 7’de Başkent Kulisi programına katılan Bakan Işıkhan emekli maaş artışı ile ilgili süreci anlattı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin aylığı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bunu açıklamadan önce toplantılarımız oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında bulunan tüm emeklilerimize benzer oranda bir zam artışı gerçekleşmiş oldu. Kıymetli emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"DEPREMİN İŞ GÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ AZA İNDİRDİK"

6-7 Şubat depremlerinin ardından Bakanlığımız olarak deprem bölgesi illerimizin yaralarını hızla sarmaya başladık. Özellikle depremin işgücü piyasaları üzerindeki etkisini en aza indirmek, istihdamın sürdürülmesini sağlamak bizim için çok önemliydi. Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Türkiye İş Kurumu’muz aracılığıyla hem depremzede vatandaşlarımızın hem de işverenlerimizin yanında olduk."

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRAYI AÇIKLADI

Bakan Işıkhan asgari ücretteki 2 lira ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "2 liranın bir üst vergi dilimine geçirmek olduğu iddia edildi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Günlük ve saatlik tutarlar da komisyon tarafından belirleniyor. Bu da günlük ve saatlik tutarlar yüzünden böyle hesaplandı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...