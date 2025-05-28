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Kurbanlıklar ne kadar? İşte küçükbaş ve büyükbaşta canlı kilogram fiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "kurbanlık" telaşı da başladı. Vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarını merak ederken, detaylar belli olmaya başladı. İşte kurban pazarlarında son durum... 

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adana'da kurban pazarlar kurularak satışlar başladı. Başta merkez Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde kurulan pazarlara vatandaşlar da gelerek hem fiyat araştırması yaptı hem de uygun kurbanlık aradı.

KİLOGRAM FİYATI NE KADAR? 

Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliğinin önümüzdeki günlerde daha çok artmasının beklendiği ifade edildi.

Kurbanlıklar ne kadar? İşte küçükbaş ve büyükbaşta canlı kilogram fiyatı - 1. Resim

"KURBANLIK KOYUN 13 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Kurbanlık koyun satışı yapan Adem Mat, "Bu yıl hareketlilik çok. Şu anda fiyatlar 13 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar koyun var. Eğer vatandaşlar kiloyla da almak isterse 260-270 liraya kadar yardımcı oluyoruz fiyatta" dedi.

Kurbanlıklar ne kadar? İşte küçükbaş ve büyükbaşta canlı kilogram fiyatı - 2. Resim

"KEÇİ FİYATLARI 40 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR" 

Satıcılardan Mustafa Berke Deniz ise keçi fiyatlarının ortalama 20 bin lira olduğunu belirterek, "Şu anda 20 bin liradan 40 bin liraya kadar keçimiz var. Pazarda hareketlilik iyi durumda. Bazı vatandaşlar son günü bekliyor. Ancak son gün güzel hayvan kalmıyor. Vatandaşlarımız bir an önce gelip kurbanlıklarını alsın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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