Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu

    / Düzenleyen:

    İzmir'de en çok vergi ödeyen firmalar listesine bir pideci damga vurdu. Çeşme'de yarım asırdır tek şubeyle pidecilik yapan Reşat Akbaykal, kentin en çok vergi ödeyen 100 firması arasına girdi. Bu gelişme sonrası akıllara İzmir'deki dev şirketler ve fabrikalar nerede sorusu geldi? 

    Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu
    Ekonomi Haberleri

    Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerini açıkladı. İzmir iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 rekortmen listesine bir pideci damga vurdu. 

    EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 100 FİRMA ARASINDA BİR PİDECİ 

    İzmir'in Çeşme ilçesinde tek şubesi bulunan yarım asırlık pideci vergi rekortmenleri arasına girdi. Dev şirketleri ve fabrikaları geride bırakan pideci Reşat Akbaykal, kentteki en çok vergi ödeyen 100 firma arasına girdi. 

    Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu

    HAKLI GURURUNU YAŞIYOR

    Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden arandığında bu bilgiyi öğrendiğini belirten Reşat Albayrak, "50 yıllık bir mekan olarak, hâlâ zirvede olmanın mutluluğu para ile ölçülemez" dedi. Akbaykal, İzmir'de her sektörden ilk 100 firma arasına girmenin, tek şubeli bir restoran için büyük başarı olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Haberler > Ekonomi > Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dolarda yükseliş, altında sert düşüş! İşte piyasalarda son durum - Ekonomiİşte piyasalarda son durumPTT’den sürpriz ödeme! Adınıza 4.500 TL yatırıyorlar, hemen kontrol edin - EkonomiPTT’den sürpriz ödeme! Adınıza 4.500 TL yatırıyorlar, hemen kontrol edinAkaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı - EkonomiTabela gece yarısı bir kez daha değiştiGözü dünyanın zirvesinde! THY, tek başına ülkeye 16,2 milyar dolar getirdi - EkonomiGözü dünyanın zirvesindeBAĞ-KUR’lulara ara söz, 'Prim eşitlemesini hayata geçireceğiz' - EkonomiBAĞ-KUR’lulara ara söz, 'Prim eşitlemesini hayata geçireceğiz'İstanbul’un yıllık konut ihtiyacı 123 bin - Ekonomiİstanbul’un yıllık konut ihtiyacı 123 binBu yıl emekliler için büyük adımlar atılacak, bayram ikramiyesinin artırılması gündemde - EkonomiBayram ikramiyesinin artırılması gündemdeDünya İstanbul’a akın etti, 500 firma açıkta kaldı - EkonomiDünya İstanbul’a akın etti, 500 firma açıkta kaldıLokantalar cep yakıyor, dışarıda yemenin maliyeti 300 liradan başlıyor - EkonomiLokantalar cep yakıyorTÜRK-İŞ 'Ücretlerimiz eridi' dedi, ek zam istedi! - EkonomiTÜRK-İŞ'ten ek zam talebi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...