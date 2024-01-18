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Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu
/ Düzenleyen: Mesut Şahin
İzmir'de en çok vergi ödeyen firmalar listesine bir pideci damga vurdu. Çeşme'de yarım asırdır tek şubeyle pidecilik yapan Reşat Akbaykal, kentin en çok vergi ödeyen 100 firması arasına girdi. Bu gelişme sonrası akıllara İzmir'deki dev şirketler ve fabrikalar nerede sorusu geldi?
Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerini açıkladı. İzmir iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 rekortmen listesine bir pideci damga vurdu.
EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 100 FİRMA ARASINDA BİR PİDECİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde tek şubesi bulunan yarım asırlık pideci vergi rekortmenleri arasına girdi. Dev şirketleri ve fabrikaları geride bırakan pideci Reşat Akbaykal, kentteki en çok vergi ödeyen 100 firma arasına girdi.
HAKLI GURURUNU YAŞIYOR
Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden arandığında bu bilgiyi öğrendiğini belirten Reşat Albayrak, "50 yıllık bir mekan olarak, hâlâ zirvede olmanın mutluluğu para ile ölçülemez" dedi. Akbaykal, İzmir'de her sektörden ilk 100 firma arasına girmenin, tek şubeli bir restoran için büyük başarı olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi