Listeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu

18 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:33

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerini açıkladı. İzmir iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 rekortmen listesine bir pideci damga vurdu.

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 100 FİRMA ARASINDA BİR PİDECİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde tek şubesi bulunan yarım asırlık pideci vergi rekortmenleri arasına girdi. Dev şirketleri ve fabrikaları geride bırakan pideci Reşat Akbaykal, kentteki en çok vergi ödeyen 100 firma arasına girdi.

HAKLI GURURUNU YAŞIYOR

Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden arandığında bu bilgiyi öğrendiğini belirten Reşat Albayrak, "50 yıllık bir mekan olarak, hâlâ zirvede olmanın mutluluğu para ile ölçülemez" dedi. Akbaykal, İzmir'de her sektörden ilk 100 firma arasına girmenin, tek şubeli bir restoran için büyük başarı olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti.