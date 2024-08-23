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Haberler > Ekonomi > Medeniyet Teknopark teknoloji vadisine dönüşüyor

Medeniyet Teknopark teknoloji vadisine dönüşüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Medeniyet Teknopark teknoloji vadisine dönüşüyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Medeniyet Teknopark, yeni nesil devlet üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bilgi birikimiyle sanayinin gücünü birleştirerek Türkiye'nin teknoloji ve sanayi geleceğine yön veriyor.

Yenilenen altyapısı ve yeni Ar-ge binalarıyla Teknopark, Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde yer alıyor.  Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna inancımız tam. Medeniyet Teknopark, yenilikçi fikirlerin filizlendiği, başarılı projelerin hayata geçtiği bir merkez olmaya devam edecek.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Akfırat’ta yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mevcut binanın yenilenmesi ve yeni Ar-ge binalarının temellerinin atılmasıyla Medeniyet Teknopark, modern altyapısıyla ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor. Teknopark, sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda başarıya giden yolda güçlü bir ortaklık sunuyor.

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TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA KATKI HEDEFLENİYOR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve sanayinin üretim kapasitesi ile oluşturulan bu ekosistem, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Medeniyet Teknopark’ın Tuzla Yerleşkesi’nde makine, kimya ve enerji alanlarında bir kümelenme planlanıyor. Yapılan tüm çalışmalar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin know-how'ı dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, bu dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu: “Medeniyet Teknopark olarak, Türkiye'nin teknolojik ve sanayi atılımında önemli bir rol üstleniyoruz. Tuzla Yerleşkemizde inşa ettiğimiz yeni ar-ge binaları ve geliştirdiğimiz modern altyapı ile girişimcilerimize, akademisyenlerimize ve sanayicilerimize en üst düzeyde hizmet sunmayı hedefliyoruz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bilgi birikimiyle sanayinin üretim kapasitesini birleştirerek oluşturduğumuz bu ekosistem, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte.

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“MEDENİYET TEKNOPARK İLE GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ”

Türkiye Yüzyılı vizyonuna inancımız tam. Medeniyet Teknopark, yenilikçi fikirlerin filizlendiği, başarılı projelerin hayata geçtiği bir merkez olmaya devam edecek. Bu süreçte yer almak isteyen tüm paydaşlarımızı iş birliğine davet ediyoruz. Medeniyet Teknopark ile geleceği inşa ediyoruz.”

Medeniyet Teknopark, yenilikçi fikirlerin ve başarılı projelerin buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’nin teknoloji ve sanayi alanındaki hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu projeler, ülkenin vizyonuna önemli bir destek sağlayacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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