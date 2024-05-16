Son 3 yıldır böylesi yaşanmamıştı! Merkez'in rezervlerinde devasa artış

Merkez Bankası, geçen hafta rekor döviz alımı yapmıştı. Merkez'in bu hamlesi rezervlere de yansıdı. Rezervler 10 Mayıs haftasında 7,5 milyar dolar artarak 134,4 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde son 3 yılın en yüksek artışı gerçekleşti.

Merkez Bankası haftalık rezerv miktarını açıkladı. Buna göre, rezervlerdeki artış üst üste 2. haftada da devam etti. 3 Mayıs haftasında 2 milyar 775 milyon dolar artan Merkez'in rezervleri 10 Mayıs haftasında ise 7.5 milyar dolar daha arttı. Böylece son iki haftada toplam rezervlerdeki artış 10,32 milyar dolar oldu.

1 HAFTADA 7.5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.

BRÜT VE ALTIN REZERVLERİ

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.

MERKEZ'DEN REKOR DÖVİZ ALIMI

Merkez Bankası son dönemde dikkat çeken miktarda döviz alımı yaptı. Özellikle seçim sonrası döviz alımına ağırlık veren Merkez, günlük alım rekorlarını da yeniledi.

Merkez Bankası 10 Mayıs Cuma günü 4.2 milyar dolar alım yaparak günlük döviz alım rekorunu kırmıştı. Bu hamle ile birlikte seçim sonrası 41.8 milyar dolarlık alım yapılmış oldu.

BAŞKAN KARAHAN MESAJI VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, perşembe günü gerçekleştirilen enflasyon raporu toplantısında döviz alımına ilişkin önemli mesajlar vermişti. Karahan konu hakkında şunları söylemişti:

"Türk lirasına olan rağbet artacak ki bunun işaretlerini görüyoruz. Enflasyonu düşürürsek zaten rezerv pozisyonumuzda daha kolay ve kalıcı iyileşme sağlayacağız.

Türk lirasına talep olan dönemler, bizim için rezerv birikimi adına fırsat da oluyor. Bunu yaparken enflasyon hedefine engel olacak bir işlem yapmamaya gayret ediyoruz.

Piyasa koşullarını bozmayacak şekilde döviz alımı yaparak rezerv pozisyonumuzu düzeltmeye gayret ediyoruz. Orta ve uzun vadede enflasyonu kalıcı şekilde düşürebilirsek rezerv pozisyonumuz da sağlıklı ve kalıcı şekilde düzelecektir."