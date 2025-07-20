Milyonlar kazandı, 1 kuruş vergi vermedi! Bakanlık, e-ticaret sektörünü inceledi, tek tek tespit etti

17 BİN MÜKELLEF, 44,5 MİLYAR TL HASILAT!

GİB, e-ticaret platformlarından yapılan satışlardan elde edilen gelirleri incelemeye aldı. Bu platformlar üzerinden gelir elde eden kişilerin mükellefiyet durumları ile bu uygulamalar üzerinden sağlanan hasılatın vergi beyanlarına yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti amacıyla yapılan analizde ciddi uyumsuzluklar belirlendi.

Buna göre, 2021-2022 yıllarına yönelik analizlerde 13 bin 494 mükellefin 18 milyar liralık, 2023-2024 yıllarına yönelik 3 bin 610 mükellefin 26,5 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı görüldü.

Böylece toplam 17 bin 104 mükellefe ait 44,5 milyar lira kayıt dışı hasılat ortaya çıkarıldı.

135 MİLYON KAZANMIŞ, 13 MİLYON BEYAN ETMİŞ!

Yapılan analizde hiç mükellefiyet kaydı olmadan ticari faaliyette bulunanlar da belirlendi.

Detaylı incelemelerde sektördeki kayıt dışına yönelik önemli bulgular elde edildi.

Örneğin, bir gerçek kişinin 2021 yılında e-ticaret platformları üzerinden 895 bin 562 kez işlem yaptığı ve tam 135 milyon lira satış hasılatı elde ettiği belirlendi. Bu kişinin, e-ticaret gelirleri ile vergi beyanları arasında 122 milyon lira fark bulunduğu ancak hiç vergi vermediği görüldü.

İZAHA DAVETLE 2 MİLYAR LİRALIK BEYAN

Vergi daireleri, riskli mükellefleri izaha davet etti; bunlardan 3 bin 147'si 2 milyar lira gelir beyanında bulundu. Mükellef olmayan 190 kişiden ise 276 beyanname alındı ve 83 milyon lira matrah bildirildi. Beyanlarını düzeltenlere ceza indirimi uygulanırken, cevap vermeyen veya gelirlerini gizlemeye devam edenlere vergi incelemesi ve ceza işlemi yapılacak. Ayrıca, e-ticaret ödemelerine 1 Ocak’tan itibaren yüzde 1 stopaj getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dijitalleşmeyle vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğüne işaret ederek, "Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.