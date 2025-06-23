'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen ıhlamur ağaçlarında hasat başladı. Şifa olarak bilinen ıhlamurun kilosu 2 bin 500 - 3 bin liradan satılıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke köyündeki vatandaşlar, yaydığı koku eşliğinde ağaçlardan topladıkları ıhlamurları hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor. Haziran ve temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçlarının bu yıl önceki yıllara kıyasla daha verimli olması, üretici köylüleri sevindirdi. Ortalama 30 metreye kadar uzanan ağaçlara çıkan köylüler, kurutarak tüketime hazır hale getirdikleri ıhlamurları aktar ya da pazar yerlerinde satıyor.

"BU SENE BEREKETLİ"

Köyde ıhlamur toplayan 76 yaşındaki Halil Yavuz, bu yıl ağaçların oldukça verimli olduğunu belirterek, "Bu sene bereketli, çiçek mevsimi erken başladı. Ağaçlar ıhlamur dolu. Kışlık ihtiyacımız için hasada başladık" dedi.

"GEÇ KALIRSAK ÇİÇEKLER BOZULUYOR"

Ihlamurun toplanmasının dikkat ve tecrübe istediğini vurgulayan bir diğer köylü İbrahim Efe, "Şu an tam mevsimi. Geç kalırsak çiçekler bozuluyor. Sağlığımız için çok faydalı ama toplaması da çok dikkat istiyor. Ağaçlar gevrek, her yıl civar köylerde düşen, sakat kalan insanlar olur. Telaşa gelmez bu iş. Ben en tepeleri kesmem, ağacın ucunu alırsanız bir daha verim almazsınız." ifadelerini kullandı.

KİLOSU 2 BİN 500 - 3 BİN LİRADAN SATILIYOR

Ihlamurun kilosunun bu yıl 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirten Efe, kurutma sürecinin de önemine değindi. Halil Yavuz da, "60 yıldır ıhlamur toplarız. Fazla beklerseniz çiçek geçer. Zamanında toplamak gerekir" diye konuştu.

Hasat sürecinin yaklaşık 10 gün sürdüğü, toplanan ürünlerin köy ekonomisine önemli katkı sağladığı bildirildi.