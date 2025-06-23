Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor

'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hasat, Alaplı, Zonguldak, Ihlamur Fiyatı, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen ıhlamur ağaçlarında hasat başladı. Şifa olarak bilinen ıhlamurun kilosu 2 bin 500 - 3 bin liradan satılıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke köyündeki vatandaşlar, yaydığı koku eşliğinde ağaçlardan topladıkları ıhlamurları hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor. Haziran ve temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçlarının bu yıl önceki yıllara kıyasla daha verimli olması, üretici köylüleri sevindirdi. Ortalama 30 metreye kadar uzanan ağaçlara çıkan köylüler, kurutarak tüketime hazır hale getirdikleri ıhlamurları aktar ya da pazar yerlerinde satıyor.

'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor - 1. Resim

"BU SENE BEREKETLİ" 

Köyde ıhlamur toplayan 76 yaşındaki Halil Yavuz, bu yıl ağaçların oldukça verimli olduğunu belirterek, "Bu sene bereketli, çiçek mevsimi erken başladı. Ağaçlar ıhlamur dolu. Kışlık ihtiyacımız için hasada başladık" dedi.

'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor - 2. Resim

"GEÇ KALIRSAK ÇİÇEKLER BOZULUYOR" 

Ihlamurun toplanmasının dikkat ve tecrübe istediğini vurgulayan bir diğer köylü İbrahim Efe, "Şu an tam mevsimi. Geç kalırsak çiçekler bozuluyor. Sağlığımız için çok faydalı ama toplaması da çok dikkat istiyor. Ağaçlar gevrek, her yıl civar köylerde düşen, sakat kalan insanlar olur. Telaşa gelmez bu iş. Ben en tepeleri kesmem, ağacın ucunu alırsanız bir daha verim almazsınız." ifadelerini kullandı. 

'Mis kokulu' hasat başladı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor - 3. Resim

KİLOSU 2 BİN 500 - 3 BİN LİRADAN SATILIYOR 

Ihlamurun kilosunun bu yıl 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirten Efe, kurutma sürecinin de önemine değindi. Halil Yavuz da, "60 yıldır ıhlamur toplarız. Fazla beklerseniz çiçek geçer. Zamanında toplamak gerekir" diye konuştu.

Hasat sürecinin yaklaşık 10 gün sürdüğü, toplanan ürünlerin köy ekonomisine önemli katkı sağladığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne acımadılar! Kirlilik nedeniyle otele 1.3 milyon TL cezaAz önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrikli otomobil aldatmacası! 15,8 milyon lira ceza kesildi - EkonomiElektrikli otomobil aldatmacası! 15,8 milyon TL ceza kesildiFinansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında arttı - EkonomiFinansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında arttıBeş yıl öncesine kadar üretimi yoktu! Bu işi yapanın cüzdanı dolu... Kilosu 45 bin lira - EkonomiBu işi yapanın cüzdanı dolu! Kilosu 45 bin liraABD'li bankadan korkutan analiz! Gerçekleşirse akaryakıta zam üstüne zam gelecek - EkonomiGerçekleşirse akaryakıta zam üstüne zam gelecekEkinler sular altında kaldı, bu sene de olmadı! Zarar çok büyük... - EkonomiZarar çok büyük, binlerce alanı kapsıyorBorsada bu seviyelere dikkat! BİST 100 haftaya düşüşle başladı - EkonomiBu seviyelere dikkat! BİST 100 haftaya düşüşle başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...