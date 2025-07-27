Müzisyen, sunucu, eczacı, doktor, kuyumcu, avukat, kuaför... Bakan Şimşek "Şok olacaksınız" diyerek beyan edilen gelirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi yükü ve meslek gruplarının gelir beyanlarına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de toplanan toplam vergi yükünün milli gelire oranının yüzde 23,5 olduğunu, bunun AB’de yüzde 40, OECD’de ise yüzde 33,9 seviyelerinde bulunduğunu belirten Bakan Şimşek, "Şok olacaksınız" diyerek bazı meslek gruplarının bildirdiği aylık brüt gelir beyanını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi yükü ve meslek gruplarının gelir beyanlarıyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, “Şok olacaksınız” diyerek kadın kuaförlerinin aylık brüt gelir beyanının ortalama 4 bin 729 TL, erkek kuaförlerinin ise 3 bin 633 TL olduğunu açıkladı. Şimşek, aktör ve aktrislerin aylık ortalama geliri 157 bin 265 TL’ye ulaşırken, müzisyen ve ses sanatçılarının 136 bin 900 TL civarında kazandığı belirtti. Bakan Şimşek, özel sektörde çalışan doktorların aylık gelir beyanının 61 bin TL civarında olduğunu, devlet kurumlarında çalışan doktorların ise neredeyse dört katı maaş aldığını ifade etti. Türkiye’de toplam vergi yükünün milli gelire oranının yüzde 23,5 olduğunu ve bu oranın AB ülkelerinde yüzde 40, OECD ülkelerinde ise yüzde 33,9 seviyelerinde seyrettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Kanal 7'de konuşan Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Ne zaman vergi konusu gündeme gelse hep 'vergi yükü' tartışması yapılır. Türkiye'de topladığımız tüm vergilerin milli yüzde 23,5. Aynı rakam AB'de yüzde 40, OECD ülkelerinde yüzde 33,9. Bu toplam vergi yükü. Vergi yükümüz düşük. En çok eleştiri nereden geliyor? 'Dolaylı vergiler yüksek', 'Bu vergiler adaletsiz'. Dolaylı vergilerin oranı Türkiye'de milli gelire oranı yüzde 10.7. Yani ÖTV, KDV aklınıza gelen tüm dolaylı vergilerin oranı yüzde 10.7. Yüzde 11 diyelim. AB'de bu oran ise yüzde 13. OECD ülkeleri ile biz benzeriz. Bunlar 2023 rakamları, 2024 daha çıkmadı. 'Bütün vergi yükünü ücretliler çekiyor' diye argümanlar duyarsınız.

Türkiye'de gelir vergisi, yani tüm ücretlerden alınan vergilerin oranı milli gelire yüzde 2.6. AB'de 9.3, OECD'de 8.2. 'Mehmet Şimşek bütün yükü ücretlilere yükledi, şirketlerden vergi almıyor.' diyorlar. Kurumlar Vergisi'nin oranı milli gelire göre yüzde 3, AB'de yüzde 3.2. Bunu niye söylüyorum? Böyle bir şey yok.

"KKM'DE VERGİ SIFIRDI"

2023'ün ortasından bu yana ne yaptık? Ben geldikten sonra ne yapmışız? Bir Kurumlar Vergisi'ni artırdık. 25'e çıktı, finansal kuruluşlarda yüzde 30'a çıkardık. Gelir vergisini artırdık mı? Hayır. Ücretlilerin vergisini artırmadık.

Biz şunu yaptık; aşağı yukarı Kur Korumalı Mevduat'ta, mevduatın önemli bir kısmından neredeyse vergi alınmıyordu. Biz vergi oranlarını kat be kat artırdık, en son yüzde 17.5'e çıkardık. Faiz ve fon gelirleri önemli ölçüde vergi dışıydı. Bunların hepsi bizim vergide adaleti sağlamaya yönelik attığımız önemli adımlardı. KKM'de sıfırdı, yüzde 17,5'e çıkardık.

Vergi Denetim Kurulumuz var. Hangi şirketler denetleniyor diye, oran olarak söylüyorum; büyük şirketlerde denetim oranı 2024'te yüzde 11 civarı. Orta ölçekli şirketlerde yüzde 3.6, küçük ölçekli şirketlerde de yüzde 2.1. 2025'in ilk 6 ayında ise vergi denetim oranları büyük şirketlerde yüzde 27.4, orta şirketlerde 4.1, küçük şirketlerde yüzde 0.6. Niye? Biz çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi istiyoruz. Kesinleşmiş bir vergiyi ne Maliye Bakanlığı ne bakanı ne Cumhurbaşkanı... Hiç kimse affedemez. Kesinleşmemiş, tartışmalı dosyalarda 1963'ten beri 'uzlaşma müessesesi' var.

"ŞOK OLACAKSINIZ" DİYEREK ÇARPICI BİLGİLERİ PAYLAŞTI!

Bu rakamlar bizim denetimlerimizden dolayı muazzam şekilde artan rakamlar. 2023'te bunlar sembolik.