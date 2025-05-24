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Haberler > Ekonomi > Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de! 49 yıllığına kiralanacak

Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de! 49 yıllığına kiralanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Özelleştirme kararı Resmi Gazete&#039;de! 49 yıllığına kiralanacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çanakkale'de bulunan 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıları özelleştirecek. İhalede son teklif verme süresi 7 Temmuz olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 35 milyon lira oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'deki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 35 MİLYON LİRA 

İhale şartnamesi bedeli 25 bin lira, geçici teminat bedeli 35 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de! 49 yıllığına kiralanacak - 1. Resim

SON TEKLİF SÜRESİ 7 TEMMUZ 

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Teklif sahiplerinin ilgili belgeleri ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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