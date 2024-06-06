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Piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı! Dünyanın en değerli ikinci şirketi artık Nvidia

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı! Dünyanın en değerli ikinci şirketi artık Nvidia

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş devam ediyor. Dünyaca ünlü şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı. Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,16 artarak 1.224 dolara çıktı. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesini aştı. Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'nın üzerinde artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

APPLE'I GEÇEREK EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKET OLDU

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

APPLE'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR? 

Apple hisselerinin de bugün yüzde 1'e yakın artış göstermesine rağmen şirketin piyasa değeri 3,003 trilyon dolarda kaldı. Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 3. şirketi olmuştu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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