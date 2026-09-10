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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı!

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Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı!

Sanayi üretiminin temmuz ve yıllık istatiskleri belli oldu. TÜİK'e göre, sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı,.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,26 azalış hesaplandı.

Sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı!
Başlık ResmiSanayi üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,3 azaldı!

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 düştü.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20234-8,80,4-1,40,30,98,33,65,22,622,3
20241,311,24,3-10-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,1-22,32,94,88,24,97,132,12,2-2,1
2026-1,92,2-1,26,1-0,1-1,3-0,3
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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