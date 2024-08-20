Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! En düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 20 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 00:42 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası yarın saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Başkan Fatih Karahan başkanlığında açıklanacak kararla ilgili yapılan anketlerde faizin sabit kalacağı tahmin edilirken, en düşük beklentinin yüzde 40 seviyesinde olacağı belirtildi.