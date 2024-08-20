Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! En düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde
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Merkez Bankası yarın saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Başkan Fatih Karahan başkanlığında açıklanacak kararla ilgili yapılan anketlerde faizin sabit kalacağı tahmin edilirken, en düşük beklentinin yüzde 40 seviyesinde olacağı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanarak faiz kararını açıklayacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutan merkez bankasında çok sayıda kuruluş dikkat çeken anketler yayımladı.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.
4 AYDIR FAİZLER SABİT
Son 4 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in yarın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Piyasada genel beklenti faizin sabit kalması yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:
AA 46,50 OLARAK HESAPLADI
AA Finans'ın 20 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
BLOOMBERG'E GÖRE EN DÜŞÜK BEKLENTİ YÜZDE 40
Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 29 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu.
Ankette 2024 sonu faiz beklentisi tahmini yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.
FOREKS YÜZDE 46,25 OLARAK AÇIKLADI
Foreks anketine katılan 25 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor.
Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 46,25 oldu.