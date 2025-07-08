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Rakam netleşti! İşte yetim ve engelli aylığına yapılan zam

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rakam netleşti! İşte yetim ve engelli aylığına yapılan zam
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda tahsis edilen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının yeni tutarları belirlendi.

En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunan muhtaç vatandaşlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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