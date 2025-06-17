Savaş nedeniyle fiyatlar artacak mı? Bakan Bayraktar'dan doğalgaz ve petrol açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran-İsrail savaşının ardından petrol fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle olası petrol krizini değerlendiren Bakan Bayraktar, petrol fiyatlarının daha da artabileceğini ve bunun doğalgaza da yansıması olabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Savaş nedeniyle olası petrol ve gaz krizini değerlendiren Bakan Bayraktar, önemli açıklamalar yaptı.

"PETROL FİYATLARI YUKARI ÇIKABİLİR"

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin olası bir petrol krizi doğurması ihtimaline ilişkin konuşan Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir şey oluşturması söz konusu olabilir. Dolayısıyla zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE 2019'DAN BERİ İRAN'DAN PETROL ALIMI YAPMIYOR"

İran-İsrail geriliminin sonucunda Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimali hakkında ise Bayraktar, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Hürmüz kapanırsa bizim şu an yüzde 20 civarında geçen seneki rakamlar öyleydi. Basra çıkışlı veya işte Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

"İRAN'DAN GAZ ALIYORUZ, GAZDA DA SIKINTI GÖRMÜYORUZ"

Olası bir petrol krizinde Gabar petrolünün alternatif olup olmayacağına ilişkin sorulan sorulara cevap veren Bayraktar, "Gabar'dan yüzde 8 ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ama yani bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki Makro anlamda ithalat kalemi artar. 60 dolarlardaki petrol şimdi yetmiş, yetmiş dört dolar. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gider. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" şeklinde konuştu.