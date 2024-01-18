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    Tek şubesiyle vergi rekortmeni olan pideci sessizliğini bozdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'de en fazla vergi ödeyen 100 firma arasında yer alan Çeşme ilçesindeki pidecinin sahibi Reşat Akbaykal, konuştu. Haberi alınca çocuklar gibi heyecanlandığını söyleyen Akbaykal, "Çok fazla olumlu geri dönüşler aldım. Ne çalışanın hakkını yerim, ne de dışarıdan avanta bir şey isterim. Böyle şeyleri hiç sevmem. Devletimize vergi vermekten kaçınmam. " dedi. 

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerini açıklarken, İzmir Çeşme’de 50 yıllık işletmesi olan pideci Reşat Akbaykal, iş adamlarını, fabrikatörleri geride bırakarak İzmir'de en çok vergi ödeyen 100 firma arasına girdi. Tek şubesi bulunan pide salonunun sahibi Akbaykal, rekortmen olduğunu Çeşme Vergi Dairesi tarafından arandığında öğrendiğini söyledi.

    "BEN DE ŞAŞIRDIM" 

    Akbaykal, "Maliyeden beni arayıp çağırdılar. Eksik bir şey mi var diye ben de şaşırdım. Vergi rekortmeni olarak İzmir’in ilk 100’üne girdiğimi söylediler. Gurur duydum o anda, ilkokul çocuğu gibi heyecanlandım. Çok memnun oldum. Beni tebrik ettiler. Karanlık adamlarla zaten işimiz olmaz. Vergi rekortmeni olarak ilk 100’e girdiğim için eş dost herkes çok mutlu oldu” dedi.

    "İNSANLAR DEVLETTEN VERGİ ÇALMAYA KALKIYOR" 

    Bir devlet memuru çocuğu olduğunu söyleyen Akbaykal, “Ben de devlette 8-10 sene çalıştım. Uzun bir süre yedek subaylık yaptım. Hep dürüstlüğe alıştık. Babam bana ‘sakın oğlum tek bir lokma haram yeme’ derdi. O şekilde yetiştiğimiz için başka yollara da girme düşüncesi de hiç olmadı. Hayatımdan da memnunum. Sosyal medyadan gelen mesajlara cevap vermekte zorlanıyorum. Sürekli mesajlar geliyor. Sokakta yürürken önümü kesip tebrik ediyorlar. Çok fazla olumlu geri dönüşler aldım. Ne çalışanın hakkını yerim, ne de dışarıdan avanta bir şey isterim. Böyle şeyleri hiç sevmem. Devletimize vergi vermekten kaçınmam. Onun için vergi vermekten çok memnunum. Piyasada insanlar devletten vergi kaçırmaya kalkıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İZMİRPİDECİ
    Haberler > Ekonomi > Tek şubesiyle vergi rekortmeni olan pideci sessizliğini bozdu
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