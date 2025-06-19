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Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaprağının ince olması ve sarmasının lezzetiyle dikkat çeken Tekirdağ'ın tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı. Tüysüz ve narin yapılı Yapıncak yaprağının hasadı 1 ay boyunca sürecek. 

Üreticilerin Yapıncak yaprağı mesaisi sabah ve akşam saatlerinde sürüyor. Asma dallarından tek tek toplanan yaprakların satışı taze ya da salamura şeklinde yapılıyor. Tüysüz ve narin yapılı özelliğiyle ön plana çıkan Yapıncak asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek - 1. Resim

2020'DE COĞRAFİ İŞARET ALDI 

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2020'de "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, Tekirdağ'ın yanı sıra farklı kentlere de satılıyor. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, Yapıncak yaprağını kıymetli kılan en önemli özelliğinin tüysüzlüğü, az damarlı ve ince yapılı olması olduğunu söyledi.

Yapıncak'ın coğrafi işaret almasının ardından tanınırlığının ülkede daha fazla arttığını aktaran Seçkin, "Yaprağının ince olmasından, sarmasının lezzetinden dolayı Trakya'da tercih edilmektedir." dedi.

Seçkin, Yapıncak yaprağının ekonomik olarak üreticiyi sevindirdiğini vurgulayarak, "Yapıncak yaprağının arkasında tüylülüğü ve dilimliği azdır. Bunlar zaten sarmalık olabilecek yaprakta istediğimiz özelliktir. Bundan dolayı yöre halkı tarafından tercih edilmektedir. Yapıncak'ın kent genelinde hasadı bir ay boyunca devam edecek." diye konuştu.

Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek - 2. Resim

500 GRAMLIK PAKETLER HALİNDE SATILIYOR 

Yapıncak üzüm çeşidinin 1990 yılında milli üzüm çeşidine eklendiğini hatırlatan Seçkin, "Yaprak daha çok salamura şeklinde tüketiliyor. Hasadı gerçekleştirilen yapraklar bekletilmeden salamurada işlenmektedir. Yaprak için yüzde 10 tuz, yüzde 1 limon tozu içeren su hazırlanıyor. Yıkanan yaprakları 4 ile 5 hafta fermantasyon ederek bekletiyoruz. Burada bekleyen yapraklarımızı suyundan alıp, sularının süzülmesini beklettikten sonra 500 gramlık ambalajlarla paketleyerek enstitümüz bünyesinde satışını gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı. 

Bu yıl enstitüde 1 ton Yapıncak yaprağının hasat edilmesi bekleniyor.

Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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