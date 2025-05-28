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Haberler > Ekonomi > Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor

Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Av mevsiminin sona ermesine rağmen, balıkçı tezgahlarında hareketlilik sürüyor. Şu anda tezgahlarda en ucuz balığın fiyatı 150 lira.

Zonguldak'ta küçük sandallarla denize açılan amatör ve olta balıkçılarının getirdiği balıklar esnaf tarafından satışa sunuldu.

Zonguldak balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Balık avlama mevsimi içinde olmamıza rağmen olta balıkçılarımız balık tutmaya devam ediyor. Ufak sandallarımız ve amatör balıkçılarımız balık getiriyorlar. Biz halkımızı balıksız bırakmıyoruz" dedi.

Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor - 1. Resim

İSTAVRİT 150 LİRAYA DÜŞTÜ

Tezgahlarda bol bulunan istavritin fiyatında düşüş yaşandığı bildirildi. Beybeyoğlu, "Kaç günden beri istavrit balığı 250 lira civarındaydı. Biraz bol geldiği için iki günden beri 150 liraya satıyoruz. Halkımızı balıksız bırakmıyoruz yani. Bizde balık var" ifadelerini kullandı.

Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor - 2. Resim

"5-10 GÜN SONRA BALIK BULAMAZLAR" 

Beybeyoğlu, sezonun ortalarına gelindiğini belirterek, "Ama artık balığın son günleri zaten. Havalar ısındı artık. Şurada son 5-10 gün sonra balık bulamazlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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