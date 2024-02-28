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    • Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 
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    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevini bırakmak istediğini ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Merkez, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu. 

    Bazı basın yayın organlarında Kabine'de değişikliğe gidileceğine yönelik haberler yer alırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimler arasında olduğu öne sürülmüştü. Gündem olan iddia sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla alakalı açıklama geldi.

    İDDİALAR YALANLANDI

    İddiaları kesin bir dille yalanlayan Merkez, piyasada güvensizlik oluşturmaya çalışıldığını belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kulis adı altında manipülatif haberlere itibar edilmemesini istedi. 

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiası doğru değildir.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

    Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi

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