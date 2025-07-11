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Toplam ciro yıllık yüzde 41,5 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Toplam ciro yıllık yüzde 41,5 arttı
Türkiye, Sanayi, İnşaat, Ticaret, Hizmet, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 41,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mayıs ayında yıllık yüzde 41,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 45,2 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 5,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 15,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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