Uzman isimden altın yatırımcısına kritik uyarı: Gramda bu fiyatın altını unutun

Altında son dakika! Gram altın yeni işlem gününe serbest piyasada 2035 TL seviyelerinden başlıyor. Kapalıçarşı’da ise 2127 TL’den fiyatlanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk “İçeride kurlar hareketli. Dışarıda ons sakin olsa da jeopolitik riskler ve özellikle haziran sonrası FED faiz indirimi fiyatlamasıyla birlikte yükseliş beklentisi hâkim. Dolayısıyla gram altında 2000 TL’nin altının görüleceğine dair bir beklentimiz yok” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları hem iç hem dış faktörlerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. 27 Şubat gram altın fiyatları serbest piyasada 2035 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları ise 2127 TL seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yeniden yatay bir görünüm sergilemeye başlayan ons altın sabah saatlerinde 2033 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Ons altında en kısa vadede 2041 dolar ve daha sonra 2065 dolar direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 2015 dolar ilk destek olarak takip ediliyor.

FED BEKLENTİLERİ, ONSU FRENLİYOR

Ons altın fiyatlamalarında birinci faktörün ABD faizleri olduğunu ve bu kapsamda ABD’den gelecek verilerle birlikte bu verilere FED üyelerinin nasıl reaksiyon gösterdiğini izlediklerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Faiz indirimi ne kadar gecikirse altın fiyatlarının da fiyatı o kadar geç artacak demektir. Son gelen veriler ve açıklamalar faiz indiriminin haziran ayının da sonrasına kaldığına işaret ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4’ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Orada 4,35 önemli. Burası geçilirse ons altın tekrar 2000 doların altına sarkabilir. 10 yıllık tahviller 4’ün altına gelirse, ons tarafında da tekrar 2070 dolara doğru hareketlenme söz konusu olabilir” diye konuştu.

DOLAR ENDEKSİ 103,50’NİN ALTINA GELİRSE…

Doların, diğer majör para birimleri karşısında değerinin artmasının da altın fiyatlarını baskıladığını hatırlatan Yıldırımtürk, “Dolar endeksine bakıyoruz. Şu anda 104’lere yakın seviyelerde. 103,50 seviyesinin altına doğru bir geri çekilme gerçekleşirse, altının onsu buradan olumlu etkilenebilir. Dolar karşısındaki diğer para birimlerinin ülkelerinde meydana gelebilecek ekonomik verilerdeki iyileşmeler, dolar endeksinde gerilemeleri beraberinde getirebilir. Ancak ABD’de faiz indirimleri ötelendiği için kısa vadede ons altının kopup gideceği bir tablo şu anda görünmüyor” ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINDAN YANA

Petrol fiyatlarının altın üzerinde etkili olabileceğini hatırlatan Yıldırımtürk, “Brent petrol 80 doların altına gelmediği müddetçe altın olumlu etkilenebiliyor. Çünkü petrol fiyatlarının yüksekliği, dünyada enflasyonu da etkileyen bir gelişme. Öte yandan jeopolitik gerginlikler takibimizde. Özellikle İran, İsrail ve Rusya tarafındaki gerilimler arttıkça altın fiyatlarının hareketlendiği görülebiliyor. Bütün bu çerçevede ons altının 2000 doların üzerinde seyrini sürdürebileceğini söyleyebiliriz. 2075 dolar da direnç olarak takip edilecek” dedi.

‘GRAM’DA 2000 TL’NİN ALTINI UNUTUN

İçeride seçim sonrası beklentilerin altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Enflasyon burada önemli ve mayıs ayına kadar yüksek seyredeceği yönünde beklentiler var. Bu beklenti ile vatandaş altın almaya devam ediyor. Döviz fiyatlarının kontrollü artışı da çarpan etkisiyle gram altının iç piyasa fiyatlarını etkiliyor. Seçimden sonra döviz fiyatları, bugünkü seviyesinin 2-3 lira üzerinde olabilir. Hazirandan sonra da ons tarafında yükseliş faktörleri devreye girerse, gram altın bundan destek bulabilir. (Kapalıçarşı) fiyatlarında önümüzdeki haftalarda 2150 ve 2175 TL seviyeleri görülebilir. Gramda 2000 TL’nin altının görülebileceğine dair bir beklentimiz yok” şeklinde konuştu.