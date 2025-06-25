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Vatandaşın enflasyon beklentisinde büyük düşüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşın enflasyon beklentisinde büyük düşüş
Enflasyon, Beklenti, TCMB, Haziran, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Buna göre, Sektörel Enflasyon Beklentileri Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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