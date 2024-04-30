Yabancılar da ‘TL’ dedi! İşte dolar beklentileri…

Aylık bazda %4,50-5,00 aralığındaki TL getirisi, dolar ve TÜFE üzerinde oluşmaya başladı. Fitch’in ardından bu hafta S&P’den not artışı bekleniyor. ABD’li JPMorgan ve Citi’den de “TL’ye yatırım” tavsiyeleri gelince, dolar, döviz bürolarında alım tarafında 32,00 TL’nin altını gördü. Yılın geride kalan sekiz aylık döneminde TL’nin getirisinin yaklaşık %37-38 bandında gerçekleşebileceği hesaplanırken; finans profesyonelleri de TL’nin cazip olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ÖMER FARUK BİNGÖL- Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası, döviz üzerinde etkisini her geçen gün daha fazla gösteriyor. TL mevduat faizleri ve Para Piyasası Fonları tarafında bütün tasarruf sahiplerinin yıllık bazda %55,00-60,00 bandındaki faiz oranlarına ulaşabiliyor olması, Türk lirasının cazibesini artıyor. Aylık olarak TL vadeli mevduat ve risksiz fon getirilerinin %4,50-5,00 aralığında seyretmesi; TL’nin TÜFE ve döviz karşısında konumunu güçlendirdi.

30 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Son bir aydır yerinde sayan dolar fiyatı 30 Nisan’da serbest piyasa fiyatlarına göre 32,45 TL’den güne başladı. Ancak döviz bürolarında ilk işlemlerde alım tarafında 32,00 TL’nin de altı görüldü.

Dolarda aylık bazda prim gerçekleşmezken, aynı süreçte en az %4,50 getiri sunan TL mevduat daha cazip hale geldi. Öte yandan TL’nin getirisi; mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklanan ve bu cuma günü de yüzde 3 civarında gelmesi beklenen enflasyona karşı da reel getiri imkânı sundu.

NOT ARTIŞLARI VE YABANCI SERMAYE GİRİŞİ

Döviz kurlarında yaşanan gerilemede, son haftalarda Türkiye’ye giren yabancı sermayedeki artış da belirgin rol oynuyor. Yabancı yatırımcılar 19 Nisan ve öncesindeki dört haftada yaklaşık 350 milyon dolarlık Türk tahvili alırken; aynı dönemde hisse senedi piyasalarına yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdiler. Son bir haftalık süreçte ABD’li yatırım bankaları JPMorgan ve Citi’den gelen “TL’ye yatırım” tavsiyeleri de iç piyasalarda döviz kurları üzerindeki baskıyı artırdı.

Mart ayında Fitch’ten gelen not artışının ardından, bu hafta cuma günü diğer önemli derecelendirme kuruluşu S&P’den de not artışı bekleniyor. Bu gelişmeler, yabancı sermaye girişinde etkili oluyor.

YABANCILARIN DOLAR TAHMİNLERİ

Yabancı yatırım kuruluşlarının yıl sonu için son olarak açıkladığı son dolar tahminlerine bakıldığında;

-HSBC: 36,00 TL

-Deutsche Bank: 38,00 TL

-Morgan Stanley: 38,00 TL

-Goldman Sachs: 39,00 TL

TCMB’nin son yayımladığı nisan beklenti anketinde de yıl sonu tahmini 40,01 TL olarak açıklanmıştı.

LİRA, DAHA YÜKSEK GETİRİ SUNUYOR

2024’te geride kalan sekiz aylık süreçte vadeli mevduatta bugünkü oranlara göre TL’deki getirinin, yaklaşık %37-38 bandında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. TL’deki bu getirinin, dövizdeki muhtemel getirilerin üzerinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Son dönemde QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner gibi finans profesyonelleri de bugünkü tabloda TL’ye geçiş yapmanın daha doğru bir strateji olacağını dile getirmişti.

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANACAK

Bugünün ekonomik takvime bakıldığında; Türkiye’nin döviz açığı bakımından önemli göstergelerden olan dış ticaret açığı mart verileri açıklanacak. Şubat 2024’te dış açık, geçen yılın aynı ayına göre %44,20 gibi yüksek bir oranda gerileyerek 6,77 milyar dolar olmuştu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 15 puan yükselişle %75,70’e çıkmıştı. Dış ticaret açığındaki düzelmenin mart ayı verilerinde de devamı bekleniyor. Bu arada dün açıklanan Nisan Ayı Ekonomik Güven Endeksi de %1 gibi sınırlı gerileme ile 99 değerini almıştı.