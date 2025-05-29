Yabancıların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 13,2 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık DİBS ve 191,6 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Mayıs haftasında net 13,2 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 191,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Mayıs itibarıyla 29 milyar 413,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Mayıs haftasında 28 milyar 707 milyon dolara indi.

DİBS STOKU

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 926,5 milyon dolardan 12 milyar 200,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları da 318,2 milyon dolardan 508,3 milyon dolara yükseldi.