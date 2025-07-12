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Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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YHT, Ek Sefer, Ankara-Sivas, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz-30 Eylül döneminde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek seferler düzenleyeceklerini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, YHT'lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti.

Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşların hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"14 Temmuz-30 Eylül döneminde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler eklenecek. Böylece bu hatta, haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak. Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere, ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandı. Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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