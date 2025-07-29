Yıllardır atıl durumda olan fabrika yeniden üretime başlıyor! 150 kişiye istihdam sağlanacak

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda olan ve kamuoyunda "Akçadağ Kağıt Fabrikası" olarak bilinen Sever Kağıt Fabrikası, yeniden üretime başlıyor. Fabrikada 100-150 kişiye istihdam sağlanacak.

Akçadağ ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda olan ve kamuoyunda "Akçadağ Kağıt Fabrikası" olarak bilinen Sever Kağıt Fabrikası, yeniden üretim için hazırlanıyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, fabrikanın faaliyete başlaması için yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, "İlçemizde uzun yıllardır kapalı olan Sever Kağıt Fabrikası, yaptığımız yoğun girişimler ve yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde yeniden faaliyete geçiyor. Bugün itibarıyla üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni makinelerin sevkiyatına başlanmış durumda" dedi.

HAM KAĞIT, PETEK KARTON, KARTON KUTU ÜRETİLECEK

Planlamaya göre tesiste, üç farklı alanda üretim gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ulutaş, ham kağıt, petek karton ile karton kutu üretimi yapılacak olan fabrikada 100 ila 150 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti. Fabrikanın yeniden üretime başlamasıyla birlikte ilçe ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade eden Başkan Ulutaş, istihdama yönelik önemli bir adımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.