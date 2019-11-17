Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yeni Konut Fiyat Endeksi raporuna göre konut satışlarında peşinat kullanımı yüzde 51, banka kredisi kullanımı yüzde 20 ve senet kullanım oranı yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 3’ünün yabancılara yapıldığı Ekim ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.21, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.52 oranında arttı. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımında artışların süreceğini kaydetti.