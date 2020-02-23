Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el konutta stok oranı en yüksek il ise Ankara oldu. Ankara’da ikinci el stok oranı yüzde 3 iken, İstanbul, İzmir ve Antalya’da yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Rapora göre bu dönemde 308 bin 686 adet 2. el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile 2. el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35, 2018 yılı 4. çeyreğine göre ise yüzde 65 artış göstermiş oldu. 2. el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 64’ünü oluşturdu.Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 30’unu oluşturarak 144.730 adet gerçekleşti. Kredili konut satışları 3. çeyreğe göre yüzde 38; geçen senenin 4.çeyreğine göre ise yüzde 605 artış göstermiş oldu.

İstanbul’da konut stokunun en yüksek olduğu ilçe Kadıköy, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Karşıyaka, Antalya’da Muratpaşa ve Bursa’da Nilüfer olurken, 5 büyük ilin tüm ilçeleri incelendiğinde ise en fazla konut stokunun 22 bin 496 adet ile Çankaya’da olduğu belirlendi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ