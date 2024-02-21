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    • Haberler > Güncel > Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi

    Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi
    Evli Çift, Ceza, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın, müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

    Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı.

    ARALARINDA HUSUMET VARDI

    Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

    Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi

    MÜEBBET VE 9 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Tutuklu sanık Mustafa Ş'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi.  Duruşmaya yargılama aşamasında sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi cezası verilen sanık Mustafa Ş. katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık hakkında Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca sanığın "silah bulundurma suçundan" da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Mahkeme heyeti, sanığın yeniden cezaevine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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