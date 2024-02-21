Yeni evli çifte markette kurşun yağdırmıştı! Müebbet hapis cezası istendi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Şubat 2024 10:32 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 10:35 - Güncelleme:

Evli Çift, Ceza, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın, müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.