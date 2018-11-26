Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe’de düşen helikopterde yaralanan askerin tedavi gördüğü Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek durumu ile ilgili bilgi aldı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Memişoğlu, "Askerimizi ameliyattan çıkardık yoğun bakıma alıyoruz. Durumu kritik. Birkaç saat içerisinde ayrıntılı bilgi vereceğiz" dedi.



Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralı asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Akari ziyaret sonrası hastaneden açıklama yapmadan ayrıldı.