Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu yapan helikopter, askeri alana sadece 25 metre kala bir sokağa düştü. Kazada 2’si subay, 2’si astsubay 4 asker şehit oldu, bir çavuş da ağır yaralandı.



Görgü tanıklarından biri “Helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp boşluğa düştü” diyerek kazayı anlattı. Olay yerine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilotların kimseye zarar gelmemesi için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. Kahraman pilotların gayreti ve kaza sırasında sokakta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bakan Akar'ın mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verd;

"Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018'de şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve dilerim"