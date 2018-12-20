Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık E.A, tanık A.M'nin ifadelerinin yalan olduğunu, kendisinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve kimsenin cep telefonuna da yüklemediğini ileri sürdü.

E.A, "Hakkımdaki belgelerde yanlışlık var. Benim nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı herkes bilir. Beni herkes tanır, sürekli aynı binaya gelip görevimi yaptım. Buradaki ifadeler yanlış, bu 'cemaat' denen yapı, nasıl benim ne iş yaptığımı bilmez, anlamadım." diye konuştu.

Daha sonra mahkeme heyeti, "FETÖ'nün emniyet imamı" olduğu ileri sürülen Ş.D. hakkında dosyaya yeni belgeler eklendiğini açıkladı, sanığın "ByLock"ta tespit edilen kullanıcı adı ve şifresini paylaştı.

Savunma yapan Ş.D, "ByLock" kullanmadığını ve raporları kabul etmediğini beyan etti.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları ile avukatları dinleyen heyet, duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu bulundukları süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, sanıklar R.D, M.K, R.A. ve Y.D'nin, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 122 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.