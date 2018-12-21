Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem asker yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 8’i muvazzaf 16 asker gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 askerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 