Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden üç gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti.

Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, öğrencilerin boğazlarının kesildiğini tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ukrayna'nın Harkov kentinde kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri kimlikleri belirlendi. Öldürülen Buket Y. ve Zeynep H. ile ilgili soruşturma sürerken, Ukrayna polisinin araştırma yaparken çekilen fotoğraflarda evin dağınık olduğu görüldü.